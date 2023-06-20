Paris Air Show 4 yıl aradan sonra Paris’te yeniden düzenlendi

Dünyanın en eski havacılık fuarı olan Paris Air Show 4 yıl aradan sonra Fransa'nın başkenti Paris'te yeniden düzenlendi.

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Paris Air Show 4 yıl aradan sonra Paris’te yeniden düzenlendi

Dünyanın en eski havacılık fuarı olan Paris Air Show 4 yıl aradan sonra Fransa'nın başkenti Paris'te yeniden düzenlendi. Türkiye, fuarda ürettiği birçok milli havacılık ürününü sergiledi.

Dünyanın en eski havacılık fuarı olan Paris Air Show'un 54'üncüsü Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Paris-Le Bourget Havaalanı'nda 4 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Havacılık ve savunma sektöründe yer alan dünyaca ünlü firmaların yer aldığı fuarda, son teknoloji havacılık ürünleri görücüye çıkarıldı. Bugün kapılarını ziyaretçilere açan fuar, 25 Haziran'a kadar devam edecek.

ABD, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin yanında Türkiye'de fuarda ürettiği birçok ürünü ziyaretçilere sundu. Milli havacılık ürünleri, Anka, Atak, Hürkuş, Gökbey ve Kaan gibi hava araçları fuarda tanıtıldı.

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Fuarda stant açan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ise, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, en güçlü turbodizel havacılık motoru TEI-PD222, iki zamanlı benzinli havacılık motoru TEI-PG50S, turbojet motorları TEI-TJ90U, TEI-TJ60 ve TEI-TJ30 ile T-925 10 ton sınıfı Genel Maksat Helikopteri sergiledi.

IndiGo ve Airbus 500 yolcu uçağı için anlaştı

Hindistan merkezli hava yolu şirketi IndiGo, fuarda havacılık şirketi Airbus ile 500 yolcu uçağı satın almak için anlaştı. Söz konusu anlaşmanın değeri ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

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