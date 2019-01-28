Paşa Böreği nasıl yapılır? Paşa Böreği tarifi..
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün '' Paşa Böreği'' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Paşa Böreği ise merak konusu oldu.Paşa Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler?Paşa Böreği İşte tarifi...
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün '' Paşa Böreği '' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Paşa Böreği ise merak konusu oldu.Paşa Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler?Paşa Böreği İşte tarifi...
MALZEMELER
Paşa Böreği Malzemeleri
- 500 gr un
- 3 büyük yumurta
- Yeterince su
- Tuz
İç malzemesi için:
- 250 gr kıyma
- Yarım demet maydanoz
- 1 iri boy kuru soğan
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı toz biber
- Tuz
Üzeri için:
- 500 gr süzme yoğurt
- 3-4 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Kızartmak için:
- 1 su bardağı sıvı yağ
Haşlamak için:
- 2 – 3 su bardağı su
- Tuz
Paşa Böreği (Aydın Yöresel Yemeği) Tarifi Yapılışı
Aydın’ın yöresel yemeği olan paşa böreğinin yufkaları burada bolca yapılır ve toz almayacak şekilde saklanır. İstenildiği zaman haşlanıp kıymalanır ve yoğurtlu sosla servis edilir. Fotoğraflarda görülen yufkalar iki katı ölçüden yapılmıştır. Ben size daha az ölçüyle vereceğim tarifimi. :) Şimdi tarife geçelim.
- Tüm hamur malzemelerini yumuşak bir hamur olana kadar yoğurup 15 dakika kadar üzerini kapatıp dinlendirelim.
- Hamur dinlendikten sonra ceviz büyüklüğünde bezeler alarak tavanızın büyüklüğüne göre açalım. Ve her birini arkalı önlü tavada kızartalım, bol yumurtalı olduğu için puf puf olacaktır.
- Ardından başka bir tavada kıymamızı kendi suyunu çekene kadar kavuralım ve ince kıyılmış soğanı da ilave ederek kavurmaya devam edelim.
- Daha sonra ince kıyılmış maydanoz ve diğer baharatları da ekleyerek tavayı ocaktan alalım.
- Yufkaların sığacağı genişçe bir tavada suyu ve tuzu kaynatalım, kaynayan suya kızarmış olan yufkayı koyalım ve suda 1 dakika boyunca haşlayıp servis tabağına alalım.
- Üzerine hazırlamış olduğumuz kıymalı harçtan yayalım, bu işlemi tüm yufkalar ve harç bitene kadar üst üste koyarak yapalım. (Genelde 3-4 yufkadan yapılan 5-6 kişiye yeter.)
- En üstüne hazırladığımız yoğurdu dökelim ve üzerine kırmızı biberli tereyağlı sos yapıp dökelim. Ve dilimleyerek servis edelim.
Etiketler : gelinim mutfakta, paşa böreği
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