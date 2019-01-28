Paşa Böreği nasıl yapılır? Paşa Böreği tarifi..

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün '' Paşa Böreği '' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Paşa Böreği ise merak konusu oldu.Paşa Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler?Paşa Böreği İşte tarifi...

MALZEMELER

Paşa Böreği Malzemeleri

500 gr un

3 büyük yumurta

Yeterince su

Tuz

İç malzemesi için:

250 gr kıyma

Yarım demet maydanoz

1 iri boy kuru soğan

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz biber

Tuz

Üzeri için:

500 gr süzme yoğurt

3-4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Kızartmak için:

1 su bardağı sıvı yağ

Haşlamak için:

2 – 3 su bardağı su

Tuz



Paşa Böreği (Aydın Yöresel Yemeği) Tarifi Yapılışı

Aydın’ın yöresel yemeği olan paşa böreğinin yufkaları burada bolca yapılır ve toz almayacak şekilde saklanır. İstenildiği zaman haşlanıp kıymalanır ve yoğurtlu sosla servis edilir. Fotoğraflarda görülen yufkalar iki katı ölçüden yapılmıştır. Ben size daha az ölçüyle vereceğim tarifimi. :) Şimdi tarife geçelim.