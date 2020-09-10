Mutfaklarımızın, sofralarımızın olmazsa olmazı pilavın yapımını merak eden vatandaşlar, arama motoruna Pilav tarifi, yapılışı, malzemeleri | Pilav nasıl yapılır? yazarak öğrenmeye çalışıyor. Biz de pilav tarifini, yapılışını ve malzemelerini araştırıp haberimizde derledik. İşte detaylar...

PİLAV TARİFİ

PİLAV MALZEMELERİ

2 su bardağı pirinç (6 kişilik)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı tel şehriye (tercihe göre)

3 su bardağı sıcak su

1 adet tavuk suyu (tercihe göre)

1-2 damla limon

PİLAV NASIL YAPILIR?

Pirinçleri yıkadıktan sonra bir kap içerisine alın ve üzerini geçecek kadar ılık su ekleyip en az 1 saat suda bekletin. Daha sonra nişastası iyice kaybolup duru bir su çıkana kadar yıkayıp suyunu süzün. Uygun bir pilav tenceresinin içerisine tereyağı ekleyin. Tereyağı eridikten sonra pirinçleri ekleyip kavurmaya başlayın. Pirinçler tane tane dökülmeye başlayana kadar yaklaşık 5 dakika kavurun. Pirinçler kavrulduktan sonra sıcak su veya tavuk suyu ekleyin. Tavuk suyu ile pilavınız daha lezzetli olacaktır. Pilava tuz, tarçın ve yenibahar da ekledikten sonra bir tahta kaşıkla karıştırıp tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Pirinçler tamamen suyunu çekince ocağı kapatın, tencerenin üzerine bir kağıt havlu serip kapağını kapatın ve pilavı demlenmeye bırakın. Pilavınız en az 15 dakika demlendikten sonra tahta kaşıkla karıştırıp servis yapabilirsiniz.

PİLAV TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Tane tane bir pilavı en kolay baldo pirinçle yapabilirsiniz. Pilav yapımında kullandığınız içme suyu ya da et/tavuk suyunun sıcak olmasına dikkat edin.

PİLAV TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Kullandığınız pirinç türüne göre eklemeniz gereken su miktarı değişiklik gösterebilir.

TANE TANE DÖKÜLEN VE BEMBEYAZ PİLAV YAPMANINI PÜF NOKTALARI

Hemen her yemeğin yanına çok yakışan, mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden pirinç pilavını hazırlamak ne kadar kolay gözükse de onu tam kıvamında, tane tane dökülecek bir şekilde ve bembeyaz hazırlamak için bilinmesi gereken lezzet sırları var.

LAPA OLAN PİLAV NASIL KURTARILIR?

Hepimiz her zaman tane tane dökülen, misler gibi tereyağı kokan bembeyaz pirinç pilavları hazırlamak istiyoruz ama pirincin cinsi, suyun ölçüsünü tutturamama ya da pişirirken yapılan birkaç hata sebebiyle zaman zaman pilavlarımız lapa olabiliyor, kıvamı tam tutmayabiliyor ne yazık ki. Eğer bu durum sık sık başınıza geliyorsa pilav neden lapa olur, lapa olmaması için ne yapmak gerekir, daha da önemlisi lapa olan pilav israf etmeden nasıl kurtarılır öğrenmenizin zamanı gelmiş demektir.