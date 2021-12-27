Pitbull saldırısına uğramıştı! Suçu anne ve babasında buldular! Asiye Ateş'in ailesine dava

Tüm Türkiye'yi hüzne boğan olayda Hüseyin Ateş'in kızı Asiye Ateş Gaziantep’te Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü oturdukları sitenin bahçesinde oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramıştı.

Asiye'nin çığlıklarını duyanlar yarıma koşarken güçlükle kurtarılan minik kıza ilk müdahale Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı ve hemen ardından da özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıkların ardından Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO), saldırıya uğrayan kızın ailesi hakkında şikayetçi olacağını duyurdu.

SORUMLUSU ANNE VE BABASIYMIŞ

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO), sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşımda bulunarak köpeklerin saldırısına uğrayan aile hakkında şikayetçi olacaklarını ifade etti. Gerekçe olarak da binlerce köpeğin barınaklara toplatılmasına neden olmaları gösterildi.

"ŞİKAYETÇİ OLUYORUZ"

Saldırıya uğrayan Asiye ile pitbull cinsi köpeğin bir arada olduğu fotoğrafı da paylaşan dernek, "Gaziantep'de talihsiz kaza sonucu yaralanan kızımızın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Saldırdığı iddia edilen köpeklerle fotoğraflarını annesi babası çekmiş. Asiye kızımızın hayatını tehlikeye atan hem de binlerce masum köpeğin zalimce barınaklara toplatılmasına neden olan Asiye'yi ihmal eden aile ile ilgili Dernek olarak şikayetçi oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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