Polis memurunu şehit etmişti! Dur ihtarına uymayan şahıs adliyeye sevk edildi!

Kağıthane'de uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak şehit olmasına neden olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Polis memurunu şehit etmişti! Dur ihtarına uymayan şahıs adliyeye sevk edildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan zanlı O.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli O.B, İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

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Kağıthane'de dün uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan O.B'nin kullandığı motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Alp Efe Bekit, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Kazanın ardından gözaltına alınan O.B'nin ise ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu belirlenmişti.

Şehit polis memurunun cenazesi, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya götürülmüştü.

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