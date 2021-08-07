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  3. Polisler korkunç manzara ile karşılaştı: Anne ve kızı ölü bulundu

Polisler korkunç manzara ile karşılaştı: Anne ve kızı ölü bulundu

Antalya'da bir mahallede verilen ihbar üzerine polis olay yerine geldi. Dehşet manzara ile karşılaşan polisler olay yerinde bir anne ve kızını ölü buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisler korkunç manzara ile karşılaştı: Anne ve kızı ölü bulundu

Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, annesinden ve kardeşinden haber alamayan kız kardeş panikle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, evde anne ve kız kardeşin cansız bedenine rastladı.

Polisler korkunç manzara ile karşılaştı: Anne ve kızı ölü bulundu

EVE GİREN POLİS DEHŞETLE KARIŞLAŞTI

Olay yerine sevk edilen ekipler evin kapısını açamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye merdiveniyle 2. katta bulunan evin penceresinden odaya ulaşan polis, yerde hareketsiz halde 80 yaşlarındaki anne Müşerref Seder ve 30 yaşlarındaki kızı Semra Pişkin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Polisin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor...

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