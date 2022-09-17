Prof. Dr. Naci Görür'den Van depremi sonrası tedirgin eden açıklama! "7’nin üzerinde deprem bekliyoruz, beklenen depremin eli kulağında"

Prof. Dr. Naci Görür, AFAD verilerine göre Van'ın Çat, Kandilli Rasathanesine göre ise Bingöl'ün Yedisu ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi değerlendirerek," Ben dahil tüm yerbilimciler bu kesimde 7’nin üzerinde deprem bekliyoruz. Geçen zaman düşünülürse beklenen depremin eli kulağında demektir." dedi.

Tayfun Altuntaş
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Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha karşı karşıya geldi. AFAD verilerine göre dün saat 23.30'da Erzurum'un Çat ilçesinde yerin 6.99 km altında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kent geneli ve çevre illerde panik yaratan deprem Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde yerin 5.0 km altında 4.9 büyüklüğünde kaydedildi.

Prof. Dr. Naci Görür'den Van depremi sonrası tedirgin eden açıklama! 7’nin üzerinde deprem bekliyoruz, beklenen depremin eli kulağında

NACİ GÖRÜR: SON DEPREM 1766 YILINDA, BEKLENEN DEPREM ELİĞİ KULAĞINDA

Söz konusu depremi sosyal medya hesabından değerlendiren Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür," Elmalı-Yedisu /Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın Yedisu kesimi üzerinde. Biliyorsunuz ben dahil tüm yerbilimciler bu kesimde 7’nin üzerinde deprem bekliyoruz. Burada son büyük deprem 1766 yılında. Geçen zaman düşünülürse beklenen depremin eli kulağında demektir. Sevgiyle"

Prof. Dr. Naci Görür'den Van depremi sonrası tedirgin eden açıklama! 7’nin üzerinde deprem bekliyoruz, beklenen depremin eli kulağında

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