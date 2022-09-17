Prof. Dr. Naci Görür'den Van depremi sonrası tedirgin eden açıklama! "7’nin üzerinde deprem bekliyoruz, beklenen depremin eli kulağında"

Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha karşı karşıya geldi. AFAD verilerine göre dün saat 23.30'da Erzurum'un Çat ilçesinde yerin 6.99 km altında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kent geneli ve çevre illerde panik yaratan deprem Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde yerin 5.0 km altında 4.9 büyüklüğünde kaydedildi.

NACİ GÖRÜR: SON DEPREM 1766 YILINDA, BEKLENEN DEPREM ELİĞİ KULAĞINDA

Söz konusu depremi sosyal medya hesabından değerlendiren Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür," Elmalı-Yedisu /Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın Yedisu kesimi üzerinde. Biliyorsunuz ben dahil tüm yerbilimciler bu kesimde 7’nin üzerinde deprem bekliyoruz. Burada son büyük deprem 1766 yılında. Geçen zaman düşünülürse beklenen depremin eli kulağında demektir. Sevgiyle"

Elmalı-Yedisu /Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın Yedisu kesimi üzeride. Biliyorsunuz ben dahil tüm yerbilimciler bu kesimde 7’nin üzerinde deprem bekliyoruz. Burada son büyük deprem 1766 yılında. Geçen zaman düşünülürse beklenen depremin eli kulağında demektir. Sevgiyle pic.twitter.com/8YZolcC3wZ — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 17, 2022

Son dakika | AFAD duyurdu: Erzurum, Çat'ta 4.9 büyüklüğünde deprem!

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