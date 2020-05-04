Ramazan pidesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Ramazan pidesi

Gelinim Mutfakta'da gelinler Ramazan Pidesi yapacak. Gelinlerin yapacağı Ramazan Pidesi ise çeyrek altını almalarını sağlayacak. İşte 4 Mayıs Pazartesi Ramazan Pidesi yemeği tarifi...

Ramazan Pidesi Malzemeleri Nelerdir?

2 su bardağı süt

1 paket maya

Yarım tatlı kaşığı şeker

Yarım su bardağı ılık su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz

5-6 su bardağı un



Şekillendirmek için:

1 yemek kaşığı un

5-6 yemek kaşığı su



Üzeri için:

1 yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı yoğurt

Susam

Çörek otu

RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI

Maya, süt ve şekeri yoğurma kabına alıp maya eriyene kadar bekleyin.

Sırasıyla diğer malzemeleri ilave edin ve elinize yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru 40 dakika kadar mayalandırın.

Mayalanan hamuru iki ya da üç parçaya bölün.

Tezgahı ve elinizi unlayıp parçaları elinizle çekerek açın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serip elinizle açtığınız pideleri tepsiye koyun.

Un ve suyu karıştırın. Elinizi sık sık bu unlu suya batırıp önce kenarlarına sonra ortaya bastırarak pidenin üzerine baklava deseni yapın.

Yumurta sarısı, sıvı yağ, süt ve yoğurdu çırpıp pidelerin üzerine sürün.

Çörek otu ve susam serpip 200 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

RAMAZAN PİDESİ HAMURUNUN PÜF NOKTASI NEDİR?

Ramazan pidelerinin içerisinde normal unun yanında durum buğdayı da kullandığını bu durumun daha sağlıklı olduğunu bildiren Ataman, "Çünkü, Ramazan'da hem sağlıklı beslenmek istiyoruz hem de herkesin derdi 'tok tutsun, acıkmayalım', durum buğdayının glisemik indeksi düşük olduğu için yiyoruz ama acıkmıyoruz. O yüzden de diyoruz ki bu yıl bütün pidelere durum buğdayı ekleyelim. Hem sağlıklı olalım, hem de acıkmayalım" ifadelerini aktardı. Hamurun bir diğer püf noktasının bulamaçla(yumurta ve süt) hamuru açmak olduğunu anımsatan Ataman, "Geleneksel olarak yumurtayla hamur açılıp tırnaklanıyor. Ancak bazıları yumurtayı istemeyebiliyor. Bu yüzden bulamacı un ve suyla da yapabiliriz. Orada da püf noktası un ve suyun kaynar derecesinde gelmeden ateşin üzerinde ısıtılarak bir miktar yoğrulması, bir miktar pişirilmesi" şeklinde konuştu.