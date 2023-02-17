Ravil Tagir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ravil Tagir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ravil Tagir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ravil Tagir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ravil Tagir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ravil Tagir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ravil Tagir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ravil Tagir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ravil Tagir 6 Mayıs 2003 tarihinde Taraz, Jambyl Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye,Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Равиль Тагир şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ravil Tagir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Ravil Tagir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Westerlo futbol takımında oynamaktadır. KVC Westerlo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ravil Tagir'nin KVC Westerlo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ravil Tagirboyu ve yaşı kaç

Ravil Tagir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ravil Tagir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ravil Tagir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ravil Tagir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Altınordu U16

1 Temmuz 2018 yılında Altınordu U17

1 Temmuz 2019 yılında Altınordu

1 Ekim 2020 yılında Başakşehir

1 Temmuz 2022 yılında KVC Westerlo

30 Haziran 2024 yılında Başakşehir

Ravil Tagir kimdir

Ravil Tagir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ravil Tagir şuan KVC Westerlo takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bursa Kültürspor (-2016), Altinordu FK (2016-2019)

Ravil Tagir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U21 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Ravil Tagir nereli

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