MasterChef Türkiye 2021 izleyicileri, ravioli yemeğinin nasıl yapıldığını merak ediyor. İlgiyle izlenen yarışmada bu akşam başlayan üçlü düellolarda yarışmacılardan ravioli yapmaları istendi. İzleyiciler ise Ravioli nasıl yapılır? MasterChef 2021 İtalya usulü ravioli tarifi, kullanılan malzemeler nedir? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte MasterChef 2021 ravioli tarifi..

Ravioli hamuru için; un ve irmik ununu geniş bir karıştırma kabına alın. Tuzunu ilave edin. Tek tek kırdığınız yumurtalarla hamuru kıvam alana kadar yoğurun. Streç filmle sarıp 20 dakika kadar buzdolabında bekletip, dinlenmesini sağlayın.

Ravioli hamurlarını açmadan önce iç harcı hazırlayın. Kuru soğanı minik küpler halinde doğrayın. Orta yağlı kıyma, tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle yoğurun.

Toparlanan hamuru minik bezelere ayırın. Mutfak tezgahını hafifçe unlayıp bir adet hamur bezesini oklava yardımıyla yufkadan biraz daha kalın olacak şekilde açın. Yaklaşık 8x8 cm. olacak şekilde kare parçalar halinde kesin. Aynı işlemi diğer hamur bezelerine de uygulayın.

Kare hamur parçalarının orta kısımlarına hazırladığınız kıymalı iç harçtan bir tatlı kaşığı kadar yerleştirin. Ravioli makarna hamurlarının kenar kısımlarını hafif bir şekilde ıslatın. Üzerine bir kat hamur kapatıp kare şeklini verin.

Kenar kısımlarının üzerinden tırtıklı bir kesici yardımıyla geçip yapışmalarını ve şekil almalarını sağlayın. Üzerlerini temiz bir mutfak beziyle örtüp buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.

Derin bir tencerede bol miktarda su kaynatın. Hamurunu taze taze açtığınız için; ravioli makarnaları 6-8 dakika kadar haşlayın. Haşlanan makarnaları bir süzgeç yardımıyla çıkartıp fazla sularını süzdürün.