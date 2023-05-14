Rize'de sandık görevlisi ve Trabzon'da oyunu kullanırken hayatını kaybetti

Rize’nin Pazar ilçesinde sandık görevlisi olarak çalışan Şeref Kurt ile Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşlı bir kadın oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

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Rize'de sandık görevlisi ve Trabzon'da oyunu kullanırken hayatını kaybetti

Olay, Pazar ilçesine bağlı İkiztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık görevlisi olan Şeref Kurt, görev sırasında iken kalp krizi geçirdi. Kap krizi geçiren Kurt’un yanında bulunanlar 112 acil çağrı servisinde ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Kurt’a ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar devlet hastanesi götürüldü. Kurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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RİZE'DE SANDIK GÖREVLİSİ GÖREV SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Görevi başında iken kalp krizi geçirdiğini ifade eden Adem Yıldız “Maalesef güne üzücü bir haber ile başladık. Şeref Kurt abimiz görevi başında iken maalesef kalp krizi sonucu kaybettik. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbi cevap vermedi. Geri dönemdi çok üzüntülüyüz. Allah gani gani rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

TRABZON'DA BİR SEÇMEN OY KULLANDIĞI SIRADA HAYATINI KAYBETTİ

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşlı bir kadın oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Derecik mahallesinde 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, Derecik Çevreli Camii Lokali’ndeki 1093 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi. Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Ulusoy, ardından bir anda fenalaştı. Ulusoy, çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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