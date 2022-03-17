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Rusya - Ukrayna savaşında kaçırılmıştı! Belediye Başkanı İvan Fedorov serbest bırakıldı

Rusya - Ukrayna savaşında Rus askerleri tarafından kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov serbest bırakıldı.

Rusya - Ukrayna savaşında kaçırılmıştı! Belediye Başkanı İvan Fedorov serbest bırakıldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus askeri birlikleriyle işbirliği yapmayan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov, başına poşet geçirilerek kaçırılmıştı. Akıbeti merak edilen İvan Fedorov'un durumu netlik kazandı. Rus İnterfax haber ajansının haberine göre Fedorov’un kaçırıldıktan günler sonra serbest bırakıldı.

Rusya - Ukrayna savaşında kaçırılmıştı! Belediye Başkanı İvan Fedorov serbest bırakıldı

İVAN FEDOROV GÖREVE DEVAM EDECEK Mİ?

Belediye başkanlığına devam edip etmeyeceği merak konusu olan Federov, vatandaşların bu konudaki sorusunu yanıtsız bırakmıştı. Ancak sosyal medyada yayınlanan bir videoya göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşen Fedorov, dinlendikten sonra görevine devam edeceğini belirtti. 

Rusya - Ukrayna savaşında kaçırılmıştı! Belediye Başkanı İvan Fedorov serbest bırakıldı

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