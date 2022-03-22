Rusya - Ukrayna savaşının 27.gününde acı tablo! 117 çocuk öldü, 155'i yaralandı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 27.günde sürüyor. Milyonlarca Ukraynalı ülkesini terk ederek başka bir ülkede hayatta kalma mücadelesi verirken savaşın acı tablosu da günden güne ağırlaşmaya devam ediyor.

548 EĞİTİM KURUMU HASAR ALDI

Ukrayna Başsavcılığı, savaşın başlamasından bu yana hayatını kaybeden Ukraynalı çocukların bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Rus orduları tarafından düzenlenen bombardımanlarda 548 eğitim kurumu hasar görürken bunlardan 72'si ise tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

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HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLARIN SAYISI BELLİ OLDU

24 Şubat'ta başlayan savaştan bugüne kadar 117 çocuk hayatını kaybetti,155 çocuk da yaralandı.

Bombardımanlardan en çok Kiev, Harkiv ve Çernigiv'de yaşayan çocuklar etkilendi.​​

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