Sabina Toziya, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Sabina Toziya öldü mü? Sağlık durumu nasıl? sorusu bugün en çok araştırılan konular arasına girdi. Usta isim Sabina Toziya'nın EDHO'dan ayrılacağı haberleri dizinin takipçilerini şok etti. Peki Sabina Toziya, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Sabina Toziya öldü mü? Sağlık durumu nasıl?

SABİNA TOZİYA EDHO'DAN AYRILDI MI? NEDEN AYRILDI?

abina Toziya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kadrosundan ayrıldı. EDHO severlerin dizi de en çok sevdiği karakterlerden biri olan Sabina Toziya dizinin 19 ocak salı günü ekranlara gelecek 179. bölümünde ölerek diziden ayrılacak.

SABİNA TOZİYA NEDEN AYRILDI?

Eşkıya Dünyaya HükümdarOlmaz'ın Hayriye anası Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi. Sabina Toziya'nın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu.

Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı. Dizi ekibi 4 gündür değişen senaryodaki yas ve cenaze töreni sahnelerini yetiştirmek için ara vermeden çalıştı.