Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurmuştu, dehşet görüntüler ortaya çıktı

Önceki gün vatandaşların Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahilde bulduğu kadın cesedi ile ilgili dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde ellerinin, ayaklarının ve başının olmadığı görülen cesedin, sahile vurduğu görülüyor.

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki elinin, ayaklarının ve başının olmadığı kadın cesedi dün sahile vurmuştu. Dehşet verici görüntüler ortaya çıktı.

DEHŞET VERİCİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, dün Sardala Koyu mevkiinde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ceset olduğunu tespit etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme başlattı. Kadına ait olduğu belirlenen cesedin, başı, el ve ayaklarının olmadığı öğrenildi. Kimliğinin tespit edilemediği ceset otopsiye alındı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olaya ilişkin dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde ellerinin, ayaklarının ve başının olmadığı görülen cesedin, sahile vurduğu görülüyor.

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KAYNAK: İHA

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