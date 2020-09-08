Salçalı makarna tarifi nasıl yapılır? Makarnanın neredeyse her halini seven bir çok insan vardır. Özellikle bekarların ve öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği hem kolay yapımı hemde oldukça lezzetli olan salçalı makarna tarifini sizler için derledik. Peki Salçalı makarna tarifi nasıl yapılır? Salçalı makarna yapmanın püf noktaları...

SALÇALI MAKARNA TARİFİ VE YAPILIŞI

Spagetti makarnayı kaynar suda yaklaşık 8-10 dakika kadar haşlayın. Haşlama suyunu süzdüğünüz makarnayı, arzuya göre az bir miktar zeytinyağıyla harmanladıktan sonra kenarda bekletin.

Makarnanın salçalı sosunu hazırlamak için; ortadan ikiye kestiğiniz domatesleri rendeleyin. Sarımsağı rendeleyin. Fesleğenleri incecik kesin.

Zeytinyağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Rendelenmiş sarımsakları yakmamaya dikkat ederek, 1 dakika kadar zeytinyağında soteleyin.

Domates salçasını katıp, karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Rendelenmiş domatesleri ekleyip suyunu çekene kadar sosu pişirin.

Sonradan ekleyeceğiniz az bir miktar suyla sosun kıvamını açın. Tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve incecik kıyılmış fesleğen eklediğiniz sosu ocaktan alın.

Servis tabaklarına ya da geniş bir servis kabına aldığınız spagetti makarnayı, hazırladığınız salçalı sosla harmanladıktan sonra servis edin. Bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.

Porsiyon : 4-6 kişilik

Malzemeler

1/2 paket (250 g) makarna,

1 yemek kaşığı domates salçası,

1 yemek kaşığı biber salçası,

1 diş sarımsak,

3 yemek kaşığı sıvı yağ,

1 çay kaşığı kimyon,

Tuz,

1 avuç kıyılmış maydanoz,

Makarnayı haşlamak için su.

SALÇALI MAKARNA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Makarnayı yapışmaması için; zeytinyağı ve tuz ilavesiyle haşlayabilirsiniz. Makarnayı sosunu içine çekmesi için; süzdükten sonra soğuk sudan geçirmeyin.