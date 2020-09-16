"Sebzeli Güveç" nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta "Sebzeli Güveç" tarifi, malzemeleri

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Haftanın ilk gününde gelinler bugün Sebzeli Güveç yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Sebzeli Güveç nasıl yapılır? Sebzeli Güveç tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

SEBZELİ GÜVEÇ MALZEMELERİ

2 adet patlıcan – alacalı soyulup, iri küp doğranmış

2 adet patates – küp doğranmış

500 gr. taze fasulye

2 adet orta boy soğan – iri doğranmış

3 adet sivri biber – iri doğranmış

1 baş sarımsak – üzerlerine vurulmuş

2 adet domates – soyulmuş, küp doğranmış

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2-3 yemek kaşığı su

3 çay kaşığı Tuz

2 çay kaşığı Karabiber

1 çay kaşığı Pul biber

5-6 yemek kaşığı Zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Sebzeli Güveç Yapılışı:

Patlıcanları alacalı soyun ve iri iri küpler halinde doğrayın, patatesleri patlıcanlardan biraz daha küçük küpler halinde doğrayın.

Güvece sırasıyla soğan, patlıcan, patates, fasulye, biber, sarımsakların yarısını ekleyin tuz ve karabiber de serpin.

Ardından aynı sırayla geri kalan sebzeleri ilave edin ve yine tuz ve karabiber ekleyin.

Salçaları suda açın, domateslerle karıştırın ve güvecin üzerine dökün.

Üzerine zeytinyağını gezdirin ve tereyağını küçük küpler şeklinde en üste yerleştirip ateşe alın.

35 dakika orta ateşte pişirin.