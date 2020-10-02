Pratik ve kolay yapımıyla gönüllerde taht kuran şekerpare yapımıyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, internete Şekerpare tarifi, yapımı, malzemeleri | Şekerpare tarifi nasıl yapılır? yazarak bilgi almaya çalışıyor. Biz de şekerparenin yapımı ile ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik.

ŞEKERPARE TARİFİ

ŞEKERPARE MALZEMELERİ

125 gram oda ısısında margarin

Yarım su bardağı pudra şekeri

3 çorba kaşığı silme irmik

1 adet yumurta

1, 5-2 su bardağına yakın un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı silme kabartma tozu

1 çay bardağı fındık

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

ŞEKERPARE TARİFİ YAPILIŞI

Karıştırma kabına yağı, pudra şekerini koyup karıştırıyoruz. Yumurtayı ilave edip tekrar karıştırıyoruz İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde ediyoruz. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elimizle yuvarlıyoruz. Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştiriyoruz. Yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Şerbet için derin tencereye suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişiriyoruz. İndirmeye yakın limon suyunu ekliyoruz 2-3 dakika daha pişiriyoruz. Pişen şerbeti ılınmaya bırakıyoruz. Pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdiriyoruz.

NOT: Bardak ölçüsü 200 ml lik.

ŞEKERPARE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Şerbet soğuk, şekerpareler sıcak olmalı. Bu yöntem kullanılan tatlıların kıvamı tam istenilen düzeyde olur. Tepsiyi fırından çıkardıktan sonra, şerbetini döküp üzerini başka bir fırın tepsisi ile kapatıp şekerpareleri sıcağı ile 5 dakika bekletin.

ŞEKERPARE KAÇ KALORİDİR?

Şekerpare hamur ve şekerden oluşur. Diyet yapanların uzak durduğu bu iki besinden oluşa şekerparenin 1 adedi (50 gram) yaklaşık 141 kaloridir.

ŞEKERPARE BESİN DEĞERİ

Şekerpare, tüketirken dikkatli ve temkinli olmanızı gerektirecek türden bir tatlıdır. Eğer yediyseniz gün içinde mutlaka egzersiz yapmalı, bol su tüketmeli ve günün geri kalanında şeker içeren farklı bir besin kaynağına yönelmemelisiniz. Peki, şekerpare besin değerleri listesinde bizi bekleyen veriler neler?

100 gram şekerpare için besin değeri listesi: