Sinop'ta vatandaşlar filenin sultanlarını dev ekranda izleyerek heyecanı beraber yaşadılar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya geldiği ve yenerek finale çıktığı maçı Sinop'ta vatandaşlar filenin sultanlarını dev ekranda izleyerek heyecanı beraber yaşadılar. O heyecanlı anlar kameraya böyle yansıdı.

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Sinop'ta vatandaşlar filenin sultanlarını dev ekranda izleyerek heyecanı beraber yaşadılar

Sinop'ta kent meydanına dev ekran kuruldu, milli maç heyecanını yaşayan Sinoplular tek yürek oldu.

15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu organizasyonuyla Sinop Uğur Mumcu Meydanı'na dev ekran kuruldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı izlemek isteyen Sinoplular kendileri için hazırlanan dev ekranda maç heyecanını yaşadı. Sinop Belediyesinin desteklediği etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

"SİNOP BELEDİYESİNİN DESTEKLEDİĞİ ETKİNLİĞE VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ"

Etkinlik hakkında konuşan Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayhan Özhan, "Bugün "Filenin Sultanları'nın yarı final müsabakası var. Filenin Sultanları'nı tüm Türkiye olarak destekliyoruz. Sinop'tan Türkiye'ye örnek olacak bir olay gerçekleştirdik. Dev ekranda tüm halkımızla birlikte burada bu şampiyonada kazanma duygusunu hep birlikte yaşayacağız. O yüzden gururluyuz, sevinçliyiz, heyecanlıyız" dedi.

15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, "Filenin Sultanları, son günlerde bir tarih yazdılar. Başarı dileklerimiz "Filenin Sultanlarıyla" İtalya'yı yenmeleri hem de çok iyi yenmeleri finale çıkmalarını umut ediyoruz, bunu bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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BUGÜN HEM ÜLKEMİZ HEM SİNOP İÇİN TARİHİ GÜNLERDEN BİR TANESİNİ YAŞADIK

Şampiyonanın önemi hakkında konuşan Sinop Belediyesi Özel Kalem Müdürü Uğur Davas, "Bugün hem ülkemiz hem Sinop için tarihi günlerden bir tanesi. Voleybol Kadın Milli Takımımız İtalya ile Yarı Final Avrupa Şampiyonası maçına çıkıyor. Biz de bu coşkuyu bütün Sinoplular ile beraber ortak olalım istedik" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İHA

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