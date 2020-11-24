Sivas'ta bebeğini ölüme terk eden kadının görüntüleri ortaya çıktı!

Sivas’ta sabah saatlerinde boş bir araziye yeni doğan erkek bebeğini bırakan o kadının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Henüz kimliği belli olmayan kadın, 2 saat süren çalışmalar sonucu Asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından bulunurken kadının çocuğu bıraktığı o anlar ise kameralara anbean böyle kaydedildi.