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  3. Sivas'ta bebeğini ölüme terk eden kadının görüntüleri ortaya çıktı!

Sivas'ta bebeğini ölüme terk eden kadının görüntüleri ortaya çıktı!

Sivas’ta sabah saatlerinde boş bir araziye yeni doğan erkek bebeğini bırakan o kadının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Henüz kimliği belli olmayan kadın, 2 saat süren çalışmalar sonucu Asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından bulunurken kadının çocuğu bıraktığı o anlar ise kameralara anbean böyle kaydedildi.

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24 Kasım 2020 Salı 14:44
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