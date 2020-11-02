Soğan Dolması tarifi | Gelinim Mutfakta soğan dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Soğan Dolması yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Soğan Dolması yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Soğan Dolması nasıl yapılır? Soğan Dolması nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA SOĞAN DOLMASI TARİFİ

MALZEMELER

3 adet kuru soğan

200 gram kıyma

3 çorba kaşığı pirinç

Bir tutam karabiber

1 çay kaşığı reyhan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

Bir tutam tuz

SOĞAN DOLMASI NASIL YAPILIR?

Soğanları yemeklik doğrayın. Tavaya zeytinyağı ve sıvı yağı aktarıp soğanları kavurmaya başlayın. Soğanlar hafif renk alınca salçayı ilave edin.

Pirinçleri yıkayın ve süzdürün. Kavurduğunuz soğanın üzerine pirinci ilave edin ve kavurmaya devam edin. Tuz ve baharatları ilave edin.

Domateslerin kabuğunu soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz domatesi de pirincin üzerine ilave edin. Suyu da ilave edip, pirinçler suyu çekene kadar, tencerenin kapağı kapalı bir biçimde pişirin. Maydanozu ince kıyın. Pirinçler suyunu çekince içine kıydığınız maydanozu ekleyin ve ocaktan alın.

Dolduracağınız soğanların kabuğunu soyup, su dolu bir tencereye aktarın ve 10 dakika haşlayın. Haşlanan soğanları videodaki gibi tek tek yapraklarına ayırın. İçine hazırladığınız dolma harcını dikkatlice doldurun.

Doldurduğunuz soğanları yassı olacak şekilde tencereye dizin. Salça, kekik ve sıcak suyu bir kapta iyice karıştırın. Dolmaların üzerine salçalı su karışımını ilave edip, kısık ateşte 25 dakika pişirin. Piştikten sonra üzerine taze nane doğrayın. Soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun.