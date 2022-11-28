Son dakika | 2023 asgari ücreti için geri sayım: Bakan Bilgin, Türk - İş ve TİSK başkanlarıyla görüşecek

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2023 yılının asgari ücreti için geri sayım başlarken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Asgari ücrette çalışma takvimi yarın belirlenecek.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 asgari ücreti için işçi kesimini temsil eden eden Türk - İş ve işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) başkanı ile bir araya gelecek.

KOMİSYONUN TOPLANTI TARİHLERİ BELİRLENECEK

Toplantı sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihleri kamuoyuna duyurulacak. Aralık ayında yapılacak üç toplantıyla da asgari ücret belirlenecek.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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