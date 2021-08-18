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  3. Son dakika | Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Durum her an değişebilir, biz hazırlıklıyız

Son dakika | Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Durum her an değişebilir, biz hazırlıklıyız

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki son duruma ilişkin olarak," Havaalanı şu anda güvenli görünüyor ancak durum her an değişebilir, buna karşı da biz hazırlıklıyız." dedi. Afganistan'da bulunan Mehmetçik hakkında ise Akar," Mehmetçiğin güvenliği için her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olmaz" diye konuştu.

Son dakika | Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Durum her an değişebilir, biz hazırlıklıyız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da Taliban'ın ülke yönetimini devralmasının ardından Kabil Havalimanındaki son durum ve Mehmetçik hakkında konuştu. 

İlk andan itibaren Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki bütün harekat merkezlerinin çalışmalarını bir üst seviyeye çıkardığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Biz Kabil’deki uluslararası havaalanına ilişkin görüşlerimizi, niyetimizi başından beri ifade ettik. Buradaki maksadımız herkes tarafından bilinmektedir. Bu maksat doğrultusunda da NATO başta olmak üzere ABD’liler ve diğer ülkelerle, bölgede ve bölge dışında gerekli koordinasyonları sürdürmekteyiz. Bizim amacımız tüm Afganistan için önemli, gerekli olduğuna inandığımız Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın herhangi bir aksamaya uğramadan çalışması ve tüm Afganistan’a hizmet etmesi. 6 yıldan beri yaptığımız gibi, çalıştırılması, teknik ve idari yönden bu faaliyetlerin sürdürülmesi. İnsani boyutunu da düşündüğünüzde bu faaliyetin önemli bir boşluğu doldurduğunu biliyoruz. Bu nedenle biz bu konuda taleplerimizi başlangıçtan itibaren ortaya koyduk. Gerekli şartlar sağlandığı takdirde bu yaptığımız çalışmaları sürdürmeyi değerlendirdiğimizi ifade ettik."

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"TÜRK VATANDAŞLARIMIZIN DA BİR KISMININ TAHLİYESİ BAŞLAMIŞ DURUMDA"

Akar, önceki gün yaşanan kargaşa nedeniyle havalimanının faaliyetlerinin bir süre durdurulduğunu belirtti. Bakan Akar, "Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda gerekli sükunet sağlandı. Havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 62 uçuş yapıldı." dedi. 

Çeşitli ülkelerin kendi vatandaşlarının tahliyesi için Afganistan'da çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Akar, Türk vatandaşların tahliyesi hakkında," Türk vatandaşlarımızın da bir kısmının tahliyesi başlamış durumda. Bunun için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımızı kullanıyoruz. Bu tahliyeler devam edecek. Havaalanının kullanılmasında herhangi bir sıkıntı yok, gerekli tedbirler alındı. Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan’a hizmet vermesine gayret gösteriyoruz. Yapılacak temaslarla bu konu ve durumumuz daha da netleşecek ve ona göre de nihai kararımızı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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"HER TÜRLÜ GELİŞMEYİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Havaalanında görevli Türk askerinin durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar havaalanına yönelik herhangi bir saldırı, taciz, müdahale söz konusu olmadı. Havaalanı şu anda güvenli görünüyor ancak durum her an değişebilir, buna karşı da biz hazırlıklıyız. Bu manada orada Mehmetçik verilen görevleri başarıyla sürdürdü, sürdürüyor. Bizim için en önemli şey Mehmetçiğin güvenliği. Mehmetçiğin güvenliği için her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz.

Hiçbir şekilde Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olmaz, olamaz. Şu anda durum sakin görünüyor. Tahliyeler devam ediyor. Mehmetçiğin güvenliği için de her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Durum her an değişebilir düşüncesinden hareketle de olayı yakinen, hassasiyet ve büyük bir dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. Herhangi bir farklı gelişme olması durumunda da gerekli planlarımızı uygulamaya hazırız."

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Tayfun Altuntaş
Editör
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