Son dakika | Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler:4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem manipülasyondur
Son dakika...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon evin elektriğinin kesik olduğu iddiasına yanıt vererek," Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Kılıçdaroğlu’nun oluşturmaya çalıştığı söylem manipülasyondur " dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sn. Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem ALGIDIR, MANİPÜLASYONDUR, ÇARPITMADIR.
Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir.
Bu da toplam abone içinde %0.6’dır."
Sn. Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem ALGIDIR, MANİPÜLASYONDUR, ÇARPITMADIR.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 22, 2022
Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir.
Bu da toplam abone içinde %0.6’dır.
Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu'na yardım elini uzattı: Düştüğü bu duruma üzüldüm, faturayı yatıracağım
Kemal Kılıçdaroğlu değil, karısı Selvi Kılıçdaroğlu yayına damga vurdu! Eşine olan tavırları sosyal medyanın gündemine oturdu!
Alpay Özalan'dan elektrikleri kesilen Kılıçdaroğlu'na: "Çok sevdiği geceliği 100 bin TL olan otel odasında kalınca morali düzelir."
Kemal Kılıçdaroğlu'na elektro şok! Faturasını ödememişti, elektriği kesildi! Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri şimdi yakacak mı?