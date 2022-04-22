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  3. Son dakika | Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler:4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem manipülasyondur

Son dakika | Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler:4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem manipülasyondur

Son dakika...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon evin elektriğinin kesik olduğu iddiasına yanıt vererek," Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Kılıçdaroğlu’nun oluşturmaya çalıştığı söylem manipülasyondur " dedi.

Son dakika | Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler:4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem manipülasyondur

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem ALGIDIR, MANİPÜLASYONDUR, ÇARPITMADIR. 

Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir.

Bu da toplam abone içinde %0.6’dır." 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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