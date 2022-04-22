Son dakika | Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler:4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem manipülasyondur Son dakika...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon evin elektriğinin kesik olduğu iddiasına yanıt vererek," Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Kılıçdaroğlu’nun oluşturmaya çalıştığı söylem manipülasyondur " dedi.

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