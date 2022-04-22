Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu'na yardım elini uzattı: Düştüğü bu duruma üzüldüm, faturayı yatıracağım

Elektrik fiyatlarına gelen zammı protesto eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,9 Şubat'ta sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla "Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyerek skandal bir açıklama yapmıştı.

ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Söz konusu açıklamanın üzerinden 2 ay geçtikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video daha yayımlayarak ödemediği için elektrik faturasının kesildiği açıklamıştı.

SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruma düştüğü üzüldüğünü ifade ederek faturayı yatıracağını ifade etti.

Savcı Sayan sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu’nun düştüğü bu duruma üzüldüm.. Sözleşme numarasını öğrenebilirsem Faturayı yatıracağım... Böyle küçük hesapla Ülke huzurunu bozanlara müsaade etmemek lazım.. Siyaset bu kadar ayağa düşmemeli... Ülkeyi karanlığa sürüklemek istiyordu ama kendisi karanlıkta kaldı"

Kılıçdaroğlu’nun düştüğü bu duruma üzüldüm.. Sözleşme numarasını öğrenebilirsem Faturayı yatıracam.. Böyle küçük hesapla Ülke huzurunu bozanlara müsaade etmemek lazım.. Siyaset bu kadar ayağa düşmemeli.. Ülkeyi karanlığa sürüklemek istiyordu ama kendisi karanlıkta kaldı — Savcı Sayan ?? (@SavciSayan) April 21, 2022

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