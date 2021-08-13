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  3. Son dakika | Bakan Koca son durumu açıkladı: Bir doz aşı olanların oranı yüzde 70'i geçti

Son dakika | Bakan Koca son durumu açıkladı: Bir doz aşı olanların oranı yüzde 70'i geçti

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı yaptıranların oranının yüzde 70'i geçtiğini ifade etti.

Son dakika | Bakan Koca son durumu açıkladı: Bir doz aşı olanların oranı yüzde 70'i geçti

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı yaptıranların oranının yüzde 70'i geçtiğini ifade etti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," 18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranı %70’i geçti." dedi.

Bakan Koca aşılama programının başarıyla sürdüğünü ifade ederek," Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz." dedi. 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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