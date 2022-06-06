Son dakika | Bakan Nebati'den ekonomi politikalarına ilişkin önemli açıklamalar! "Vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomideki son durum ve AK Parti'nin kampında yaptığı açıklamalara ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır.

Ekonomi politikalarımızın tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmediğimiz temel konulardan biri de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi bir şekilde hayata geçirmektir.

"VATANDAŞLARIMIZIN GELİR DÜZEYİNİ VE REFAH SEVİYESİNİ KORUMAYI ÖNCELİKLENDİRDİK"

Bu kapsamda, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdik.

"VATANDAŞLARIMIZIN ALIM GÜCÜNÜ KORUMAK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz."

NE OLMUŞTU?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardıklarına göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti'nin Kızılcahamam'da yaptığı kampta ekonomideki son duruma ilişkin olarak yaptığı sunumda," Dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz için büyüme rakamları iyi geliyor, büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor. Ama biz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini arttırıcı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece onları enflasyonun karşısında korumaya çalışıyoruz” demişti.

Bakan Nebati'nin yaptığı sunumda," Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz için büyüme rakamları iyi geliyor, büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor. " ifadelerini kullanması sosyal medyada gündem olmuştu.

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