Son dakika | Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon toplantısı sonrası açıklama: Cesur adımlar atma konusunda mutabık kaldık

TÜİK verilerine göre yüzde 70'e dayanan enflasyon Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yerini koruyor. Bu doğrultuda enflasyonun düşürülmesi için çalışmaları devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcisi ile bir araya geldi.

Bakan Nebati görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık.

Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/NadEsvnq5a — Dr.Nureddin NEBATİ?? (@NureddinNebati) May 12, 2022

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