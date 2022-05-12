Alişan'ın yeğen ve yenge sevgisi Buse Varol'u çıldırttı! İlgisiz kalınca çileden çıktı! "Biraz da ailenle ilgilen"Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapalı olacak!Son dakika | Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon toplantısı sonrası açıklama: Cesur adımlar atma konusunda mutabık kaldıkSoylu - Özdağ gerginliği tırmanıyor! Ümit Özdağ Süleyman Soylu'ya tazminat davası açtı!Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in fotoğrafı alay konusu oldu! Takipçileri acımadan eleştirdi! “Senin ağzın neden bu kadar büyük, büyükanne!”Gazeteci Özlem Gürses açıkladı! İmamoğlu, Karadeniz turunun masraflarını İBB bütçesinden karşılamış: "Benim bir rütbem var, unvanım var"Gelinim Mutfakta 12 Mayıs 2022 Perşembe puan durumu | 12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Van Valisi Ozan Balcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ozan Balcı biyografisiUşak Valisi Turan Ergün kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir? Turan Ergün biyografisiZiraat Türkiye yarı final:  Sivasspor 1- 1 Alanyaspor | Maç sonucu
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Son dakika | Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon toplantısı sonrası açıklama: Cesur adımlar atma konusunda mutabık kaldık

Son dakika | Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon toplantısı sonrası açıklama: Cesur adımlar atma konusunda mutabık kaldık

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Nebati," KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık .Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Son dakika | Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon toplantısı sonrası açıklama: Cesur adımlar atma konusunda mutabık kaldık

TÜİK verilerine göre yüzde 70'e dayanan enflasyon Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yerini koruyor. Bu doğrultuda enflasyonun düşürülmesi için çalışmaları devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcisi ile bir araya geldi.

Son dakika | Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon toplantısı sonrası açıklama: Cesur adımlar atma konusunda mutabık kaldık

Bakan Nebati görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık.

Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Son dakika | Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon toplantısı sonrası açıklama: Cesur adımlar atma konusunda mutabık kaldık

 

Son dakika | Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon toplantısı sonrası açıklama: Cesur adımlar atma konusunda mutabık kaldık

{TITLE_STRIP}Bakan Nebati'den bayram müjdesi! Düşük faizli kredi desteği geliyor!

{TITLE_STRIP}Bakan Nebati’den turizm sektörünü heyecanlandıracak açıklama! “Otellerde yer kalmayacak”

{TITLE_STRIP}Canlı | Bakan Nureddin Nebati: "Türk parasına güvenin. 2023'e farklı bir havayla giriyoruz!"

{TITLE_STRIP}Son dakika | Bakan Nureddin Nebati'den enflasyonla mücadele açıklaması: Hedefimiz makul seviyelere düşürmek

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT