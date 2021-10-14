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  3. Son dakika | Bakan Soylu'dan siyasi cinayet açıklaması: Sosyal medyada manipule edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır

Son dakika | Bakan Soylu'dan siyasi cinayet açıklaması: Sosyal medyada manipule edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği siyasi cinayetler konusu hakkında," Bir siyasi cinayetler tartışması vardı. Tüm Türkiye'ye söylüyorum. Sosyal medyada manipule edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır." dedi.

Son dakika | Bakan Soylu'dan siyasi cinayet açıklaması: Sosyal medyada manipule edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır

İçişleri Bakanı Süleyman Soyluİstanbul Galata Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği, muhalefet partilerinin de dillendirdiği siyasi cinayetler konusunda  açıklama yaptı. 

Bakan Soylu, nüfus müdürlüklerinde devrim yapıldığını belirterek," Dijitalleşme, vatandaşa memnuniyeti, ortam iyileştirmesi, başka ülkelerin hayalinde görebileceği bir hal bile değildir. devletin şöyle bir tehdidi var şu anda, vatandaş memnuniyetine odaklı. Elinde bulunduğu bütün işleri en yüksek kalitede ortaya koymak zorunda. Bizim İHA'larımızda öyle bir yazılım var ki otomatik olarak insanı da silahı da tanıyor. Bizim öyle yazılımlarımız var ki dün bir siyasi cinayetler tartışması vardı. Tüm Türkiye'ye söylüyorum sosyal medyada manipule edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır." ifadelerini kullandı. 

Son dakika | Bakan Soylu'dan siyasi cinayet açıklaması: Sosyal medyada manipule edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır

TEKNOLOJİK YATIRIMLARA DİKKAT ÇEKTİ

İçişleri Bakanlığının siber güvenlik dışında her alan ciddi teknolojik yatırımlar yaptığını belirterek," Türkiye'deki her binayı, içinde yaşayanları dijital ortamda sisteme kaydettik. Bir afette kimin nerede olduğunu, yıkılan binada kimler olduğunu... bu sistemin faydalarından biri." dedi. 

Son dakika | Bakan Soylu'dan siyasi cinayet açıklaması: Sosyal medyada manipule edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır

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Tayfun Altuntaş
Editör
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