Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık ayında enflasyonun tahribatını kaldıracak düzenleme yapacağız

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret hakkında, "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık ayında enflasyonun tahribatını kaldıracak düzenleme yapacağız

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların merakla beklediği 2023 yılı asgari ücreti ve EYT düzenlemesi hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Bilgin asgari ücrete Aralık ayında enflasyonun tahribatını kaldıracak bir düzenleme yapacaklarını ifade etti.

Bilgin asgari ücret için, "Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor" dedi.

EYT DÜZENLEMESİ

Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesi hakkında ise şunları söyledi:

"EYT durumu var. Onu aralık başında çözeceğiz. Tüm sorunları çözen kapsamlı bir düzenleme. Çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri gidecerek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak."

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