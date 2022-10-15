Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın'daki maden kazasıyla ilgili açıklama

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da meydana gelen maden kazası hakkında açıklamada bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın'daki maden kazasıyla ilgili açıklama

Bartın Amasra ilçesinde dün meydana gelen maden kazasında 40 kişi hayatını kaybederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"MADENCİ KARDEŞLERİMİZİN AİLELERİ, EVLATLARI EMANETLERİMİZDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden kazası sonrası başlatılan çalışmaların sahadaki kurum ve bakanların katılımıyla aralıksız sürdüğünü ifade ederek, "Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız." dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın'daki maden kazasıyla ilgili açıklama

"ADLİ MAKAMLARIMIZI EN UFAK BİR İHMALİ KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adli makamların bu olayı tüm boyutlarıyla araştıracağını kaydederek, " Adli makamlarımız en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın’a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim. Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın’ın yanı sıra bazıları İstanbul’a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın'daki maden kazasıyla ilgili açıklama

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