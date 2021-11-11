Son dakika: EYT'liler için maliyet hesabı yapılıyor, formüller aranıyor! EYT çıkarsa kaç kişi emekli olacak? İşte son durum

Türkiye son günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) durumunu konuşuyor. Bu konu hakkında maliyet hesapları yapıldığı, Avrupa ülkelerindeki emeklilik modellerinin incelendiği ifade edilmişti. Bu konu hakkında köşe yazısında değerlendirmelerde bulunan Hürriyet yazarı Noyan Doğan, asgari ücret artışı, emekli maaşlarında iyileştirme ile birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT), sorununun çözümünün konuşulduğunu ifade etti.

MALİYET HESAPLARI YAPILIYOR

Noyan yazısında, EYT'lilere çözüm arayışının gündemde olduğunu ifade ederek, "Yeni bir düzenleme çıkacak demek için erken olsa da bazı maliyet hesapları yapılıyor. Tüm yaşa takılanların sayısı 6.3 milyonu bulurken, bugün düzenleme yapılması halinde emekli olacakların sayısı 900 bin ila 1 milyon civarında. Bu süreçte farklı ülkelerdeki modeller de inceleniyor. Finlandiya’daki gibi bu kişilere her yıl emekli aylıklarından belli oranda indirim yapılarak emeklilik hakkı verilmesi de beklentiler arasında." ifadelerini kullandı.

"EYT'NİN ÇÖZÜMÜ KONUŞULUYOR"

"Asgari ücret artışı, emekli maaşlarında iyileştirme ile birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT), sorununun çözümü de konuşuluyor." diyen Noyan," Çok iyi hatırlıyorum, EYT konusu en son 2019 yılında yeniden gündeme gelmişti." dedi.

"EYT KESİN ÇIKAR DEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

Düzenleme çıkıp çıkmayacağı hakkında düşüncelerini dile getiren Doğan şunları kaydetti:

"Düzenleme çıkar mı? Kesin çıkar demek için henüz çok erken. Bu konuda bazı maliyet hesapları yapılıyor. Ama şu kadarını söyleyeyim, mesela, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, sosyal güvenlik alanında yapılacaklar ve hedefler arasında bu EYT konusu yer almıyor. Nitekim Bakan Bilgin, son açıklamasında öncelikli konularının asgari ücret olduğunu da söyledi."

"EYT, 900 BİN İLA 1 MİLYON KİŞİ KAPSAYACAKTIR"

EYT'nin yeniden gündeme gelmesiyle bazı ülkelerde uygulanan yöntemlerin konuşulduğunu belirten Doğan, " Finlandiya modeli, Almanya modeli gibi. Öncelikle şunu belirteyim, bir düzenleme yapılacaksa 6.3 milyon kişiye birden emeklilik hakkı tanınacak bir düzenleme olmayacaktır. Bu bir kerelik bir düzenleme olacak ve sigortaya eski girişleri kapsayacaktır. Daha açık bir anlatımla, düzenleme 900 bin ila bir milyon kişiyi kapsayacaktır ve yaşa takılıp da emekliliğine iki-üç yıl kalanlara imkan tanınacaktır. " dedi.

Kaynak: Bölge Gündem, Hürriyet

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