Tansiyon yükseliyor! Kabil'de art arda patlamalarGalatasaray 2 - 1 Randers | MAÇ SONUCUSon dakika | Kabil'deki bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendiSon dakika | Bombalı saldırılar sonrası flaş tepki: Bunu kim yaptıysa peşine düşeceğizKopenhag 5 - 0 Sivasspor | MAÇ SONUCURoma 3- 0 Trabzonspor | MAÇ SONUCUSon dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki patlamalara ilişkin flaş açıklamaSon dakika | Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli bir patlama daha!HJK Helsinki 2 - 5 Fenerbahçe | MAÇ SONUCUAl-Jazzera duyurdu! İşte Kabil'de meydana gelen patlamadaki can kaybı ve yaralı sayısı...
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Kabil'deki bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Son dakika | Kabil'deki bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Son dakika haberi... Pentagon, Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen bombalı saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu düşünüyor. Terör örgütü DEAŞ'ın Kabil Havalimanı yakınlarındaki saldırıyı üstlendiği bildirildi.

Son dakika | Kabil'deki bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Son dakika haberi... Pentagon, Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen bombalı saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. 

Bölgedeki kaos artarak  devam ederken Kabil'de üçüncü patlama meydana geldi. Reuters'ın aktardığına göre saldırıları terör örgütü DEAŞ yaptı.

KABİL'DE FAİL BELLİ OLDU

Bombalı saldırıları sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan terör örgütü DEAŞ üstlendi.

{TITLE_STRIP}Bombalı saldırılar sonrası flaş tepki: Bunu kim yaptıysa peşine düşeceğiz

{TITLE_STRIP} Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli bir patlama daha!

{TITLE_STRIP}Al-Jazzera duyurdu! İşte Kabil'de meydana gelen patlamadaki can kaybı ve yaralı sayısı...

{TITLE_STRIP}Kabil kana bulandı! İşte korkunç patlamaya ilişkin ilk görüntü...

{TITLE_STRIP}Son dakika | Kabil Havalimanı dışında patlama meydana geldi

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT