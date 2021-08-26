Son dakika | Kabil'deki bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
Son dakika haberi... Pentagon, Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen bombalı saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu düşünüyor. Terör örgütü DEAŞ'ın Kabil Havalimanı yakınlarındaki saldırıyı üstlendiği bildirildi.
Son dakika haberi... Pentagon, Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen bombalı saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.
Bölgedeki kaos artarak devam ederken Kabil'de üçüncü patlama meydana geldi. Reuters'ın aktardığına göre saldırıları terör örgütü DEAŞ yaptı.
KABİL'DE FAİL BELLİ OLDU
Bombalı saldırıları sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Bombalı saldırılar sonrası flaş tepki: Bunu kim yaptıysa peşine düşeceğiz
Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli bir patlama daha!
Al-Jazzera duyurdu! İşte Kabil'de meydana gelen patlamadaki can kaybı ve yaralı sayısı...
Kabil kana bulandı! İşte korkunç patlamaya ilişkin ilk görüntü...