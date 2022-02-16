Son dakika | Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan güzel haberi duyurdu: İzolasyon sürecimi tamamladım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınını atlatarak görevine dönerken karantina süreci devam eden Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla salgını atlattığını duyurdu.

Emine Erdoğan sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum.

Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin."

Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum.

Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 16, 2022

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

Öte yandan çok sayıda siyasi isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan' a geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

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