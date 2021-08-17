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Son dakika | Maçta Kerem Aktürkoğlu'na Marcao, PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika haberi... Galatasaray'da Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na "saldırısı" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Son dakika | Maçta Kerem Aktürkoğlu'na Marcao, PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika haberi... Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın 16.08.2021 tarihinde oynanan GTZ GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 17.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." 

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇINA DAMGA VURAN OLAY

Marcao, dünkü Giresunspor - Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atmıştı. Marcao, bu davranışı dolayısıyla kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Marcao'nun skandal davranışına yaptıkları paylaşımlarla tepki göstermiş, maç 2-0 Galatasaray'ın galibiyeti ile sona erse de maça Marcao'nun hareketi damga vurmuştu.

{TITLE_STRIP}Kerem Aktürkoğlu'na kafa atmıştı! Skandal hareketi sonrası Marcao'dan ilk açıklama

{TITLE_STRIP} Maçta olay! Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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