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  3. Son dakika |MSB acı haberi duyurdu! Pençe Kilit Operasyonunda 5 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika |MSB acı haberi duyurdu! Pençe Kilit Operasyonunda 5 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika... Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Son dakika |MSB acı haberi duyurdu! Pençe Kilit Operasyonunda 5 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik olarak başlatılan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bugün teröristlerle çatışma çıktığı belirtilerek,"  3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi. 

Son dakika |MSB acı haberi duyurdu! Pençe Kilit Operasyonunda 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

YARALANAN TEĞMENDEN ACI HABER

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 askerin şehit olduğu saldırıda  yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in tedavi için kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ifade edildi. 

Şehit askerlerin isimleri de belli oldu:

-Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan

-Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya

- Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli 

- Piyade Teğmen Abdulkadir Güler

-Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay

Son dakika |MSB acı haberi duyurdu! Pençe Kilit Operasyonunda 5 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

{TITLE_STRIP}Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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