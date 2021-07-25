SON DAKİKA | MSB: Askerlerimizi şehit edenlere misliyle karşılık verildi

SON DAKİKA HABERİ... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildiğini, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El Bab kasabasında görevli TSK birliğine teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı.

Saldırı sonrası TSK, bölgedeki rejim unsurlarını ve YPG mevzilerini yoğun şekilde vurdu. Şehitlerin intikamının alınacağı vurgulanırken, bölgenin ateş altına alındığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında bölgede operasyon ve atışların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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