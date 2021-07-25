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  3. SON DAKİKA | MSB: Askerlerimizi şehit edenlere misliyle karşılık verildi

SON DAKİKA | MSB: Askerlerimizi şehit edenlere misliyle karşılık verildi

SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele operasyonları kapsamında çalışmaların devam ettiği belirtilirken, en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

SON DAKİKA | MSB: Askerlerimizi şehit edenlere misliyle karşılık verildi

SON DAKİKA HABERİ... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildiğini, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA | MSB: Askerlerimizi şehit edenlere misliyle karşılık verildi

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El Bab kasabasında görevli TSK birliğine teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı.

SON DAKİKA | MSB: Askerlerimizi şehit edenlere misliyle karşılık verildi

Saldırı sonrası TSK, bölgedeki rejim unsurlarını ve YPG mevzilerini yoğun şekilde vurdu. Şehitlerin intikamının alınacağı vurgulanırken, bölgenin ateş altına alındığı belirtildi. 

SON DAKİKA | MSB: Askerlerimizi şehit edenlere misliyle karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında bölgede operasyon ve atışların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

SON DAKİKA | MSB: Askerlerimizi şehit edenlere misliyle karşılık verildiSON DAKİKA | MSB: Askerlerimizi şehit edenlere misliyle karşılık verildiSON DAKİKA | MSB: Askerlerimizi şehit edenlere misliyle karşılık verildi

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