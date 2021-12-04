Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunmak isteyen 5 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terörle mücadelede PKK/YPG'li teröristlerin hain emellerine izin vermeyen komandolar, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimini engelledi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda," Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. " ifadelerine yer verildi.
Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/MQj8OMaKpC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 4, 2021
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