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  3. Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den gelen 335 yolcuya yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını belirterek, tüm yolcuların tedbir amaçlı izolasyona alındığını ifade etti.

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

Son dakika haberi... İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu nedeniyle önceki gün tarifeli uçakla Türkiye'ye gelen yolcuların son durumu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere’de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk.

Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır.

14 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4.603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır."

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

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Tayfun Altuntaş
Editör


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