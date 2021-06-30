Son dakika | TSK ve MİT'ten nokta atışı operasyon: Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadelede hainlere fırsat tanımayan TSK ve MİT önemli bir operasyona imza attı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede 7 teröristin Irak'ın Kuzeyi'ndeki Gara bölgesinde etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

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