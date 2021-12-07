Yeni kurulan 'Sosyalist Cumhuriyet Partisi'nin kurucu kadrosunun büyük bir kısmı Doğu Perinçek'in genel başkan olduğu Vatan Partisi'nden ayrılanlardan oluşuyor. Kadronun önemli kısmı Vatan Partisi’den ayrılanların oluşurken parti kurucuları arasında; 68 gençlik hareketinden, işçi ve memur mücadelesinden kişiler, sanatçılar, kadınlar ve gençler de yer alıyor. Bu bağlamda, Sosyalist Cumhuriyet Partisi mi kuruldu? Sosyalist Cumhuriyet Partisi'nde kimler yer alıyor? Detaylar haberimizde...

SOSYALİST CUMHURİYET PARTİSİ'NDE KİMLER YER ALIYOR?

68 gençlik hareketinden; Mahir Çayan’ın yakın arkadaşı ve THKP-C hareketinin liderlerinden Kamil Dede, 68 hareketinde en uzun süre hapis yatmış ismi olarak bilinen Hikmet Çiçek, Perinçek’in yönettiği Aydınlık hareketinin liderlerinden Mehmet Bedri Gültekin, Osman Aydın Şahin, Ömer Şahin gibi isimler kurucular arasında yer alıyor.

Mehmet Bedri Gültekin; Sosyalist Parti, İşçi Partisi ve Vatan Partisi’nde, genel başkan yardımcılıkları, genel sekreterlik ve genel başkan vekilliği gibi önemli pozisyonlarda görev almıştı.

Kurucular arasında yer alan bir diğer isim Mehmet Akkaya; Sosyalist Parti, İşçi Partisi ve Vatan Partisi’nde Merkez Karar Kurulu üyeliği ve İşçi-Sendika Bürosu yöneticiliği görevlerini üstlenmiş, Aydınlık gazetesinde Emek sayfasının köşe yazarlığını yapmıştı.

Diğer kurucu isimler arasında spiker Gülgün Feyman Budak, yayıncı İsmet Arslan, sanatçı Mehmet Akif Şenoğlu, müzisyenler Fatih Veli Ölmez ve Ata Yıkar bulunuyor.

TİKP PARTİ OLARAK GEÇTİ

Vatan Partisi’nin önceki adı olan İşçi Partisi döneminde Köylü Bürosu Başkanlığı yaparken 2010 yılında partiden ayrılan ve arkadaşlarıyla birlikte Türkiye İşçi Köylü Partisi’ni (TİKP) kuran İsmail Durna da Sosyalist Cumhuriyet Partisi kurucuları arasında bulunuyor.

TİKP delegeleri, Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nin kuruluşu arifesinde olağanüstü kongre yaparak partiyi kapatma ve bütün üyelerle Sosyalist Cumhuriyet Partisi’ne katılma kararına imza attılar.

Yeni kurulan Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nde İsmail Durna Başkanlık Kurulu Üyesi olarak görevini üstlenecek.