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  3. Sürücülere kötü haber! Benzine 21 kuruş zam geldi

Sürücülere kötü haber! Benzine 21 kuruş zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 21 kuruş zam yapıldı. Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Sürücülere kötü haber! Benzine 21 kuruş zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;Benzinde 21 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu gece yarısından itibaren Ankara'da ortalama 6,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,90 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,85 liraya, İzmir'de 6,70 liradan 6,91 liraya yükselecek.

 

Sürücülere kötü haber! Benzine 21 kuruş zam geldi

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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