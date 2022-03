Survivor 2022 All Star'da her hafta eleme heyecanı yaşanırken geriye kalan yarışmacılarla mücadelenin ritmi de her geçen gün artıyor. Survivor’da bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı yine kıyasıya bir yarış içerisine girecek. Dokunulmazlık oyununda kaybeden takım haftanın ilk eleme adayını söylemek zorunda kalacak. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 13 Mart 2022? Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu? İşte cevaplar...

