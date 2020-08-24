Anadolu'nun vazgeçilmez tatlılarından olan Sütlaç, ev hanımları tarafından internet mecrasında bakılmaya devam ediliyor. Sütlaç Tarifi, Sütlaç yapılışı, malzemeleri yazarak bilgi alınan bu konu hakkında biz de ayrıntılara haberimizde yer verdik.

SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 lt süt

2 çay bardağı pirinç

1 litre su

3 yemek kaşığı pirinç unu

1,5 -2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Tarçın

SÜTLAÇ TARİFİ YAPILIŞI

Sütlaç yapmak için öncelikle pirinci yıkayıp su ile ateşe koyun.

Pirinçler uzayıp suyu çekene kadar kaynatın, soğuk sütü ekleyin.

1-2 defa karıştırıp, kaynamasını bekleyin.

Bu arada bir kasede pirinç ununu 1 su bardağı soğuk süt ile ezin.

Tencerede kaynamakta olan sütten 1-2 kepçe alıp kaseye ekleyin. (pirinç unu ılınmış olmalı).

Pirinç ununu tencereye ekleyin, ara sıra karıştırarak 10 dakika kadar pişirin.

Toz şekeri ilave edip karıştırın ve 1-2 taşım kaynatın.

Sütlacı kaselere paylaştırın.

Soğuyunca sütlaçların üzerlerine tarçın serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

SÜTLACIN YAPILIŞINDAKİ PÜF NOKTALAR

Sütlaç yaparken ilave edeceğiniz sütünüzün soğuk olması gerekmektedir.

Sütlacınıza kullanacağınız sütün doğal olması sütlacınızı daha lezzetli yapacaktır.

Sütlaç tatlısına parmak ucuyla tuz atanlarda vardır. Tuz tatlının tadını daha çok belirginleştirmek için atılmaktadır.

Sütlacınızın tam kıvamında olması için kontrollü bir şekilde pişirilmelidir.

Sütlacınızın pişirme süresini kullandığınız pirince göre ayarlamanız daha iyi olabilir.

Sütlaç tatlısı malzemeleri itibari ile diğer tatlılara göre daha hafif bir tatlıdır.

Sütlacınız sulu oldu ise tekrardan tencereye alarak içerisine biraz daha pirinç unu ya da nişasta ekleyebilirsiniz.