Tam kapanmada eczaneler açık olacak mı? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Eczane çalışma saatleri

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma kararı alındığını açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar internetten, Tam kapanmada eczaneler açık olacak mı? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Biz de sizler için haberimizde merak edilen soruların yanıtını derledik. İşte Eczane çalışma saatleri...

TAM KAPANMADA ECZANELER AÇIK OLACAK MI? ECZANELER KAÇTA KAPANIYOR? ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Kabine Toplantısında önüne geçilemeyen koronavirüs vakaları nedeniyle tam kapanma kararı alındığını, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Türkiye'nin 17 günlük kapanma sürecine girdiği dönemde birçok merkezin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00'da sona erecek.

Peki tam kapanmada eczaneler açık olacak mı? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre kısıtlamadan muaf yerler ve kişiler arasında eczaneler de yer almakta. Yani eczaneler yasak kapsamı dışında ve her gün hizmet vermeye devam edecek. Pazar günü ise nöbetçi eczane sistemi uygulanacak.

İstanbul'daki eczaneler 1 Haziran'dan beri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmekte. Eczane çalışma saatleri hakkında İstanbul İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." sözleri yer aldı.

TAM KAPANMADA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle de vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için marketlerin belirli saatlerde çalışmasına karar verildi. Bu nedenle vatandaşlar Zincir marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

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TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma sürecine geçildiğini duyurdu. Alınan bu kararın ardından hangi işletmelerin bu karardan muaf oldukları araştırılıyor. Peki Tam kapanmada bankalar açık mı 2021? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

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