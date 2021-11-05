Tatlı krizin geldiyse bu tarif tam senlik! Gelinim Mutfakta çikolata soslu baba tarifi

Farklı tatlı tarifi arayanlar için çikolata soslu baba tatlısı tarifine haberimizde yer verdik. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programında bugün gelinler çikolata soslu baba tarifini deniyor. Peki, çikolata soslu baba tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Tadına doyamayacağınız Gelinim Mutfakta çikolata soslu baba tarifi...

ÇİKOLATA SOSLU BABA MALZEMELERİ

2 su bardağı un

3 yumurta

3 çorba kaşığı eritilip ılıtılmış tereyağı

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Çikolata sosu için

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1,5 yemek kaşığı kakao

4 yemek kaşığı toz şeker

1,5 yemek kaşığı un

ÇİKOLATA SOSLU BABA TATLISI YAPILIŞI

Derin bir kabın içinde un, yumurta, tereyağı, süt, tuz, vanilya ve kabartma tozunu karıştırarak, kıvamda bir hamur haline getirin. Hazırladığınız hamuru 15-20 dakika kadar dinlendirdikten sonra küçük kağıt kek kalıplarına yerleştirip 20-25 dakika daha dinlendirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30 dakika kadar, pişirin.

Bu sırada şeker ve suyu bir kapta karıştırın. Şeker eriyene kadar karıştırmaya devam edin (Şerbet kesinlikle ocak üzerine konulmayacak). Fırından alıp hafif ılınınca kalıplarından çıkardığınız baba tatlılarını ılık şerbetin içine atın. Yarım saat kadar bekleterek şerbeti çekmesini sağlayın. Üzerine hazırlanan çikolata sosu ekleyin.