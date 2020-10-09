Tavuk Ciğeri nasıl yapılır? Tavuk Ciğeri tarifi ve malzemeleri

Türk sofralarında sıkça tercih edilen Tavuk Ciğeri, dana ciğerine göre uygun maliyetiyle yemek sofralarının baş tacı. Üstelik yapımı da oldukça kolay olan Tavuk Ciğeri nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Haberimizde derledik...

TAVUK CİĞERİ MALZEMELERİ

500 gram tavuk ciğeri

yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

kekik

karabiber

kimyon

tuz

1 adet büyük kuru soğan

3-4 sap maydanoz

TAVUK CİĞERİ NASIL YAPILIR?