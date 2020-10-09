Tavuk Ciğeri nasıl yapılır? Tavuk Ciğeri tarifi ve malzemeleri
Ciğer yemeği genelde kuzu ve danadan yapılsa da tavuk etiyle hazırlandığında lezzet bakımından ve ekonomik olmasıyla tercihleriniz arasında yer alacak. Peki, tavuk ciğeri nasıl yapılır? Tavuk Ciğeri tarifi ve malzemeleri...
Türk sofralarında sıkça tercih edilen Tavuk Ciğeri, dana ciğerine göre uygun maliyetiyle yemek sofralarının baş tacı. Üstelik yapımı da oldukça kolay olan Tavuk Ciğeri nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Haberimizde derledik...
TAVUK CİĞERİ MALZEMELERİ
- 500 gram tavuk ciğeri
- yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı un
- kekik
- karabiber
- kimyon
- tuz
- 1 adet büyük kuru soğan
- 3-4 sap maydanoz
TAVUK CİĞERİ NASIL YAPILIR?
- Tavuk ciğerlerinin beyaz görülen kısımları kesilerek atılır ve doğranır.
- Güzelce yıkanan ciğerler tencereye koyulur ve kısık ateşte kapağı kapalı halde pişirilir. ( yıkanan ciğerlerin üzerindeki su yeterli, kendi de su salacaktır )
- Suyunu çektiğinde yağ ilave edilir.
- Yağ ile kızarmaya başlayan ciğerlere tercihe göre tuz, karabiber, kekik ve kimyonu ilave edilir.
- Ocaktan almaya yakın 1 yemek kaşığı un ciğerlerin üzerine serpilir karıştırılır.
- 2-3 dakika un kokusu geçmesi için kavrulur ve ocak söndürülür.
- Kuru soğanlar piyazlık doğranır ve elle ovulur.
- Ciğerlere eklenir.
- Servis tabağına alınır.
- Doğranmış maydanoz ile süslenir, afiyet olsun.