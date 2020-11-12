Tavuklu Talaş Böreği tarifi | Gelinim Mutfakta Tavuklu Talaş Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Tavuklu Talaş Böreği yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Tavuklu Talaş Böreği yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Tavuklu Talaş Böreği nasıl yapılır? Tavuklu Talaş Böreği tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA TAVUKLU TALAŞ BÖREĞİ

MALZEMELERİ VE TARİFİ

20 adet kare milföy hamuru

2 adet tavuk göğüs

1 adet soğan – yemeklik doğranmış

1 adet havuç – küçük küp doğranmış

2 adet sivri biber – küçük küp doğranmış

2 diş sarımsak – ezilmiş

1 su bardağı bezelye

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Üzeri için Malzemeler

1 adet yumurta sarısı

Çörek otu

GELİNİM MUTFAKTA TAVUKLU TALAŞ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Tavukları kuşbaşı doğrayın. Bir tavaya zeytinyağını ekleyin, tavukları dışları iyice renk alıncaya kadar kavurun. Kenara alın.

Ardından yemeklik doğranmış havuç, soğan, biberler ve sarımsağı aynı tavaya ekleyip çevirin. Mühürlediğiniz tavuklar, bezelye, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırıp kenara alın.

Her bir kare milföy hamurunun içine tavuklu iç harçtan yerleştirip köşelerden üst üste kapatın. Kapattığınız kısım alt kısma gelecek şekilde fırın tepsinize yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.