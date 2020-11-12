Tavuklu Talaş Böreği tarifi | Gelinim Mutfakta Tavuklu Talaş Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Tavuklu Talaş Böreği tarifi | Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta' da gelinler bugün Tavuklu Talaş Böreği yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Tavuklu Talaş Böreği tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Tavuklu Talaş Böreği yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...
Tavuklu Talaş Böreği yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Tavuklu Talaş Böreği yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Tavuklu Talaş Böreği nasıl yapılır? Tavuklu Talaş Böreği tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..
GELİNİM MUTFAKTA TAVUKLU TALAŞ BÖREĞİ
MALZEMELERİ VE TARİFİ
20 adet kare milföy hamuru
2 adet tavuk göğüs
1 adet soğan – yemeklik doğranmış
1 adet havuç – küçük küp doğranmış
2 adet sivri biber – küçük küp doğranmış
2 diş sarımsak – ezilmiş
1 su bardağı bezelye
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
Üzeri için Malzemeler
1 adet yumurta sarısı
Çörek otu
GELİNİM MUTFAKTA TAVUKLU TALAŞ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?
Tavukları kuşbaşı doğrayın. Bir tavaya zeytinyağını ekleyin, tavukları dışları iyice renk alıncaya kadar kavurun. Kenara alın.
Ardından yemeklik doğranmış havuç, soğan, biberler ve sarımsağı aynı tavaya ekleyip çevirin. Mühürlediğiniz tavuklar, bezelye, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırıp kenara alın.
Her bir kare milföy hamurunun içine tavuklu iç harçtan yerleştirip köşelerden üst üste kapatın. Kapattığınız kısım alt kısma gelecek şekilde fırın tepsinize yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.