Tesis Sorumlusu (Maden), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3121.02

Meslek Adı : Tesis Sorumlusu (Maden)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu : Maden Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Tesis Sorumlusu (Maden); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tesis Sorumlusu (Maden) Meslek Kodu Nedir

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) mesleği için “3257.10” kod olarak kullanılır iken Ahşap Kakmacı mesleği için “7522.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tesis Sorumlusu (Maden) Meslek Kodu “3121.02” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın