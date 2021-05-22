İstanbul Valisi Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu: Küçükçemece'de bekçi Kansu Turan şehit olduBakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul için tarih verdi, maliyetini açıkladıAdem Büyük'ün eşi Merve büyük kimdir, nereli ve kaç yaşında?Son dakika| Şanlıurfa Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralıEce Seçkin'den olay pozlar! İç çamaşırsız fotoğrafı yorum yağmuruna tutulduValilik duyurdu! Diyarbakır Havalimanı pist onarımı için uçuşa kapatılacakTesis Sorumlusu (Maden), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTersane Yardımcı İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTermik Santral Saha Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTermik Santral Kumanda Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. NE, NEDİR
  3. Tesis Sorumlusu (Maden), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Tesis Sorumlusu (Maden), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Tesis Sorumlusu (Maden) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Tesis Sorumlusu (Maden) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tesis Sorumlusu (Maden), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3121.02

Meslek Adı : Tesis Sorumlusu (Maden)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu : Maden Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

kur2-006.jpg

Görev ve İşlem Basamakları :

Tesis Sorumlusu (Maden); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tesis Sorumlusu (Maden) Meslek Kodu Nedir

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) mesleği için “3257.10” kod olarak kullanılır iken Ahşap Kakmacı mesleği için “7522.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tesis Sorumlusu (Maden) Meslek Kodu “3121.02” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT