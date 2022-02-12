TESK Başkanı Palandöken'den KDV indirimi değerlendirmesi: Çok olumlu buluyoruz, fiyatlara yansımasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Programı'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılarak ürün fiyatlarında indirim olmasına olanak sağlayacak olan KDV indirimini açıkladı. KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranın yüzde 1'e indirileceği müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasından ürün fiyatlarına indirim yapmalarını istedi.

"VATANDAŞLAR DA KDV İNDİRİMİNİN RAFLARA YANSIMALARINI İYİ KONTROL ETMELİ"

Söz konusu gelişmeleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren TESK Başkanı Bendevi Palandöken," Esnafımızın uzun süredir beklediği KDV indirimini çok olumlu buluyoruz.%7 oranındaki indirimin fiyatlara yansımasını bekliyoruz. Temizlik ve gazlı içecek ürünlerinde de aynı şekilde KDV yüzde 1’e düşürülmeli. Vatandaşlar da KDV indiriminin raflara yansımalarını iyi kontrol etmeli." dedi.

Piyasaları rahatlayacağını öngördüklerini belirten Palandöken, KDV indirimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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